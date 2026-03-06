Pagelle discesa Val di Fassa 2026 | adesso Laura Pirovano può diventare una big; Goggia ha patito il ghiaccio

Nella discesa femminile in Val di Fassa del 6 marzo 2026, Laura Pirovano ha ottenuto un voto di 10 e lode, dimostrando grande sicurezza e velocità. Durante la stessa gara, Sofia Goggia ha incontrato difficoltà a causa del ghiaccio, che ha influenzato le sue prestazioni. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti, con Pirovano che si avvicina a diventare una delle grandi del circuito.

Laura Pirovano, 10 e lode: in un colpo solo si è ripresa tutto. Sin qui aveva collezionato ben undici piazzamenti tra quarta e quinta posizione in Coppa del Mondo, senza essere mai salita sul podio. Peraltro anche alle Olimpiadi era stata quinta in superG (e sesta in discesa.). Oggi era il suo giorno. Ha sciato in maniera impeccabile, eccellendo anche nei tratti di pura scorrevolezza. Le stelle si sono finalmente allineate a suo favore, come testimonia il centesimo di vantaggio su Emma Aicher. Questo successo può segnare una svolta. Parliamo di un’atleta ancora 28enne, in uno sci contemporaneo dove in tante raggiungono l’apice a 30 anni. La stessa Federica Brignone, solo per fare un esempio, a 33 era molto meglio che a 28, anzi ha veramente impresso la svolta decisiva della sua carriera dai 29 in poi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle discesa Val di Fassa 2026: adesso Laura Pirovano può diventare una big; Goggia ha patito il ghiaccio Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontanaLaura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5! Una selezione di notizie su Pagelle discesa Val di Fassa 2026.... Temi più discussi: 'Ghiaccio Verde'... torna in pista con Paolo De Chiesa: stasera (ore 18.30) parliamo della ripartenza della CdM; Pagelle discesa Garmisch 2026: Odermatt domina il duello con Von Allmen. Buona gara di Franzoni; Le pagelle di Como-Lecce 3-1: Perrone domina, finalmente Jesus Rodriguez, Ndaba sbaglia tutto; Le pagelle della serata cover. Il vero trionfo? Gli Occhi di Gatto delle Bambole di Pezza con Cristina d’Avena. Sorpresa DitonellaPiaga – TonyPitony. Laura Pirovano vince la discesa libera in Val di Fassa: Sono al settimo cieloLa trentina conquista in casa la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, a un solo centesimo dalla tedesca Aicher ... rainews.it Discesa libera in Val di Fassa. Pirovano, regina in volata: trionfo, un centesimo di gloria AzzurraLa vittoria che rompe un tabù per Pirovano, autrice di numerosi podi sfiorati in carriera, la proietta in lotta per la Coppa di discesa, dove ora è seconda a -14 da Lindsey Vonn. Aicher sale al second ... msn.com Sci: Cdm, Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa. Per l'azzurra primo podio in carriera, e' in corsa per la Coppa. Goggia indietro. #ANSA x.com Sci: Cdm, Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa. Per l'azzurra primo podio in carriera, e' in corsa per la Coppa. Goggia indietro. #ANSA - facebook.com facebook