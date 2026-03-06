Padova-Vicenza | la sfida per la vetta analisi tattica e preview

La Banca Annia Padova Women affronta la Volksbank Vicenza domenica 8 marzo alle 18:00 al PalAntenore di Padova. La partita è valida per il campionato di Serie B1 e rappresenta un'occasione importante per le due squadre in lotta per i primi posti in classifica. Entrambe le formazioni si preparano con attenzione in vista di questo incontro che si preannuncia decisivo.

La Banca Annia Padova Women si prepara a ospitare la Volksbank Vicenza domenica 8 marzo alle 18:00 al PalAntenore di Padova, in una sfida cruciale per mantenere la vetta della classifica nel campionato di Serie B1. L'obiettivo è chiaro: inseguire la diciottesima vittoria consecutiva e consolidare il primato prima dell'avvio della Coppa Italia. La squadra padovana, guidata dal tecnico Vincenzo Rondinelli, affronta un avversario solido che, nonostante una recente sconfitta contro Cerea, mantiene un roster completo e profondo. Il clima sarà favorevole con cielo sereno e temperature intorno ai 12 gradi, creando le condizioni ideali per uno scontro di alto livello sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

