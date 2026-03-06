Padova | 4 romeni in carcere recuperati 200k rubati all’ottico

Quattro cittadini romeni sono stati posti in carcere a Padova dopo che la Squadra Mobile ha eseguito i fermi. Durante le indagini è stato recuperato un bottino di circa 200.000 euro, rubato all’ottico della città. Il giudice ha convalidato i provvedimenti e disposto la custodia cautelare. Le autorità continuano le verifiche sull’intera operazione.

Quattro cittadini romeni rimangono sotto custodia cautelare in carcere dopo che il giudice ha convalidato i fermi eseguiti dalla Squadra Mobile di Padova. Il bottino rubato da un negozio ottico nel cuore della città del Santo è stato recuperato e restituito al proprietario Cesare Arcolini, mentre le indagini rivelano una rete criminale transnazionale attiva tra Italia e Romania. La banda, identificata attraverso un'Alfa Romeo 159 con targa francese, era stata bloccata a Bologna poco dopo aver messo a segno una rapina violenta a Padova. La cronaca giudiziaria di questa settimana segna un momento di svolta per la sicurezza urbana nella provincia padovana.