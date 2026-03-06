Otto marzo a Le Muse | donne al centro tra servizio tutela introspezione e senso della vita

L’associazione Le Muse-Laboratorio delle Arti e delle Lettere ha organizzato un evento dedicato alle donne in occasione dell’otto marzo presso il locale Le Muse. La giornata si è concentrata su temi come il servizio, la tutela, l’introspezione e il senso della vita, mantenendo la sua programmazione settimanale in linea con le ricorrenze internazionali. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di diverse età e provenienze.

L'associazione Le Muse-Laboratorio delle Arti e delle Lettere continua i suoi appuntamenti settimanali e la sua programmazione anche seguendo i principali avvenimenti e ricorrenze internazionali. Il tema del 2026 per la Giornata internazionale della donna pone l'accento sul tema "Give to Gain" (Dare per Guadagnare), promuovendo l'impegno concreto per la parità di genere, l'empowerment femminile e il lavoro. La manifestazione rientra nell'ambito della Giornata internazionale che nel 1977 vede un riconoscimento formale dell'Onu, con l'istituzione della Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale.