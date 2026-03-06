Osteopata arrestato | abusi sulle pazienti anche a una minorenne

Un osteopata è stato arrestato in Valdinievole con l’accusa di aver commesso abusi sulle sue pazienti, tra cui alcune minorenni. Le violenze sarebbero avvenute nel suo studio professionale, coinvolgendo principalmente ragazze molto giovani. La polizia ha eseguito le verifiche e notificato l’arresto, che ora è al centro di un’indagine in corso.

Valdinievole, 6 marzo 2026 – Gli approcci avvenivano nel suo studio professionale, le vittime privilegiate sarebbero state ragazze giovanissime, anche minorenni. Nel giro dei clienti e delle clienti ci sarebbero state anche sportivi e sportive, persone che si rivolgevano a lui per curare quei piccoli infortuni procurati dagli allenamenti. Ma durante le sedute di fisioterapia, l’osteopata Valerio Zucconi, 67 anni, avrebbe praticato massaggi anche nelle parti intime di alcune pazienti. In altri casi, si trattava di strusciamenti e carezze non giustificabili da alcuna pratica medica. La denuncia A raccontare quanto accadeva nello studio professionale sarebbe stata più di una ragazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

