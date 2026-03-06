Ostensione del Poverello c’è anche l’inno | Accompagna il cammino dei pellegrini

Durante l’ostensione del Poverello, una delegazione di europarlamentari ha partecipato al pellegrinaggio, che ha raggiunto il suo giro di boa. Per l’occasione è stato composto anche un inno dedicato all’evento, intitolato

Ostensione verso il giro di boa: fra i pellegrini ieri una delegazione di europarlamentari mentre per l’evento è stato scritto anche un inno. Continua il flusso di pellegrini per la venerazione delle spoglie mortali di san Francesco che sarà possibile sino al 22 marzo. Ieri, fra i tanti, anche la delegazione di europarlamentari dell’Ecr - Conservatori e dei Riformisti europei per un momento di riflessione e preghiera. Tra i partecipanti l’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. Intanto, occasione dell’ostensione, la comunità dei frati del Sacro Convento ha presenta la versione video ufficiale del canto “Su questo colle“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ostensione del Poverello, c’è anche l’inno: "Accompagna il cammino dei pellegrini" VIDEO Centenario francescano, si apre l'ostensione del corpo del Poverello di AssisiIl messaggio dell'Amministratore Apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, alla... 400.000 pellegrini ad Assisi: l’ostensione del corpo di San Francesco.Assisi in Attesa: Un Pellegrinaggio Straordinario Verso le Spoglie di San Francesco Assisi si prepara ad accogliere un’ondata di fedeli senza... Aggiornamenti e notizie su Ostensione del Poverello c'è anche.... Temi più discussi: Ostensione del Poverello, c’è anche l’inno: Accompagna il cammino dei pellegrini; L'Eredità del Poverello: Fra Giulio Cesareo racconta il senso dell’ostensione di San Francesco - In Terris; Todo modo ad Assisi (di F. Abbate); Corsa per vedere le spoglie di san Francesco d'Assisi. Ostensione del Poverello, c’è anche l’inno: Accompagna il cammino dei pellegriniI frati del Sacro Convento hanno pubblicato il video musicale. E ieri la visita di una delegazione di europarlamentari ... lanazione.it Ostensione San Francesco, i numeri della prima settimana: in 100mila per vedere le spoglie del PoverelloGià circa 100mila pellegrini hanno risposto presente al richiamo di San Francesco, varcando la soglia della chiesa inferiore per vederne le spoglie mortali. La prima settimana dell'ostensione del Pove ... corrieredellumbria.it In 210 da Longiano ad Assisi sulla tomba di san Francesco. I longianesi fra i centomila pellegrini che hanno già partecipato all'ostensione delle spoglie mortali del Poverello Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/mrhrar5h - facebook.com facebook La Basilica inferiore di #Assisi accoglie migliaia di fedeli davanti ai resti mortali di Francesco: un viaggio nel cuore della Quaresima per scoprire la "buona notizia" di una vita donata interamente a Dio e agli altri x.com