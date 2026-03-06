Oscars 2026 rivelazione scioccante di un membro dell’Academy | Non ho visto alcuni film che ho votato

Un membro anonimo dell'Academy ha dichiarato di aver votato alcuni film senza averli mai visti, rivelando una scelta sorprendente e inaspettata. La confessione è stata fatta durante un’intervista in cui ha spiegato di aver partecipato alle votazioni senza aver seguito in modo approfondito tutte le pellicole candidate. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema.

Un membro anonimo dell'Academy ha rivelato il proprio voto agli Oscar con una franchezza sorprendente. Tra confessioni spiazzanti - come ammettere di non aver visto alcuni film nominati - emergono giudizi taglienti su Hamnet, F1 e altri candidati. Dietro il glamour degli Oscar si nasconde un processo di voto molto meno patinato di quanto si immagini. Un membro anonimo dell'Academy ha raccontato in modo sorprendentemente diretto come ha votato, rivelando opinioni brutali, preferenze personali e anche qualche ammissione imbarazzante. "Non ho visto il film ma ho votato lo stesso": il lato meno elegante degli Oscar Quando si parla degli Academy Awards, si immagina spesso un processo di selezione rigoroso, in cui centinaia di professionisti del cinema analizzano attentamente ogni candidato prima di esprimere il proprio voto.

