Oscar Mingueza | chi è e perché piace all’Inter

Oscar Mingueza è un calciatore che potrebbe essere uno dei rinforzi dell’Inter per la prossima stagione. Tra i nomi presi in considerazione per le corsie laterali, si parla di lui come possibile acquisto. La società nerazzurra valuta l’eventuale inserimento nel roster e sta seguendo da vicino la sua situazione. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito.

Oscar Mingueza. Tra i possibili rinforzi per la prossima stagione dell’Inter spunta un nuovo nome per le corsie laterali: Oscar Mingueza. Il terzino attualmente in forza al Celta Vigo andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e rappresenterebbe quindi un’opportunità di mercato a parametro zero. Una situazione che potrebbe attirare l’attenzione della dirigenza nerazzurra in vista dell’estate. Classe 1999, Mingueza è un profilo che unisce esperienza e versatilità. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Barcellona, il difensore spagnolo si è affermato negli ultimi anni in Liga con il Celta, mettendo in mostra qualità utili sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Juventus: chi è Oscar Mingueza?La Juventus ha scelto Oscar Mingueza come primo rinforzo invernale del 2026, e l’operazione appare ormai a un passo dalla chiusura ufficiale.

Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversiOscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio.

Óscar Mingueza, chi è il difensore spagnolo che piace alla Juventus: età, carriera, altezza,vita privata, caratteristicheÓscar Mingueza è nato a Santa Perpètua de Mogod (Catalogna), il 13 maggio del 1999. E' alto 184 cm e pesa 78 chili. E' fidanzato con Andrea Freijomil, con cui ha avuto una figlia di nome Bruna. Nasce ... ilmessaggero.it

Juventus: Oscar Mingueza nel mirino per la fascia destraOscar Mingueza, classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e ora gioca nel Celta Vigo, dove ha collezionato ventuno presenze tra Liga, Coppa del Rey ed Europa League in questa ... it.blastingnews.com

Zeki Celik e Oscar Mingueza potrebbero entrambi unirsi alla Juventus a parametro zero quest'estate, poiché il club è in trattative con entrambi. - facebook.com facebook