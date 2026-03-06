Orsini horror | Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni Bignami lo stende | Si vergogni è accecato dall’odio video

Un dibattito acceso si è acceso tra il professor Alessandro Orsini e Galeazzo Bignami dopo un post pubblicato sui social da parte di Orsini. Nel suo messaggio, il docente ha affermato che dal punto di vista morale le dittature sarebbero superiori alle democrazie occidentali, suscitando reazioni veementi. Bignami ha commentato chiedendo a Orsini di vergognarsi, definendo le sue parole frutto di un odio accecato.

Uno scontro al calor bianco con un professor Alessandro Orsini pessimo e un Galeazzo Bignami inorridito dal post che il docente aveva vergato sui social, scrivendo che sotto il il profilo morale le dittature sono superiori alle democrazie occidentali. "Professore, ha il coraggio di ripetere questo?", chiede il capogruppo di FdI. Ne derivano scintille e insulti. E' accaduto a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ogni giovedì in prima serata: si parla di guerra tra Usa-Israele e Iran. Il post del sociologo grida vendetta: "Khamanei è moralmente superiore a Giorgia Meloni. Sotto il profilo morale Khamanei è un uomo migliore di Trump e Netanyahu (.

