La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 porta cambiamenti per i dodici segni zodiacali, con alcune decisioni importanti in arrivo. I pianeti influenzano le scelte di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, invitando a riflettere prima di agire. Si consiglia di procedere con cautela e attenzione, evitando azioni affrettate o impulsive.

Mentre ci avviciniamo alla settimana dal 9 al 15 marzo 2026, il clima astrale suggerisce di non agire d'impulso, ma di muoversi con la precisione di un chirurgo. Questo weekend è il momento perfetto per resettare le priorità: una mail lasciata in bozza o un confronto rimandato potrebbero diventare i pilastri del vostro successo da martedì in poi. Non aspettate che le situazioni si risolvano da sole; prendete il controllo della vostra agenda ora per evitare che la settimana inizi in affanno. A cura di Artemide Aggiornato il 6 marzo 2026 Strategia della Settimana: Focus Operativo: Sfoltire gli impegni di lunedì già entro sabato sera. Gestione Energie: Mercoledì sarà il "giro di boa" critico per i nervi e la pazienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 9-15 marzo 2026, scelte decisive per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

