Marzo 2026 porta un ritmo più intenso per tutti i dodici segni zodiacali, con il mese che si avvia verso la sua fase più attiva. Dopo un inizio dedicato all’osservazione, ora si richiedono decisioni più nette e azioni mirate in ambito amoroso, lavorativo e di benessere. Le energie si concentrano su scelte che richiedono determinazione e chiarezza.

Marzo 2026 entra ora nella sua fase più operativa. Dopo i primi giorni utili per osservare e capire dove intervenire, il mese inizia a chiedere scelte più concrete. Alcune situazioni diventano più chiare proprio perché non possono più restare in sospeso. Tra il 14 e il 16 marzo emergono confronti utili per rimettere ordine nelle relazioni o nel lavoro, mentre tra il 24 e il 27 sarà importante chiudere ciò che è rimasto aperto troppo a lungo. È un periodo che premia lucidità, organizzazione e responsabilità personale: meno reazioni impulsive, più risultati costruiti passo dopo passo. A cura di Artemide Aggiornato il 6 marzo 2026 Leggi... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Marzo 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: amore, lavoro e benessere

Oroscopo di Marzo 2026 per tutti i segni e ascendenti

