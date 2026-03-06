Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 7 e 8 marzo | Ariete tra tensioni e passione

L'astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 7 e 8 marzo. Nell'oroscopo, l'Ariete è indicato come soggetto a tensioni e momenti di passione. Le previsioni si concentrano sulle influenze planetarie che caratterizzano questi giorni per i vari segni zodiacali. Il focus principale riguarda le energie che si manifestano in questo periodo senza approfondire motivazioni o cause.

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox del weekend 7 e 8 marzo, i nativi dell'Ariete devono gestire tensioni lavorative o legali, compensandole però con un weekend di grande fascino e passione in amore. I nati sotto il segno del Toro dovrebbero invece evitare le polemiche causate da una Luna opposta, cercando di mantenere la calma fino a lunedì, quando la situazione migliorerà. Infine, i Gemelli sono incoraggiati a riavvicinarsi ai propri affetti e a godersi il risveglio dei sentimenti, prestando però attenzione alle spese eccessive e approfittando di nuovi sblocchi sul piano professionale. Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questo weekend ti vede alle prese con qualche grattacapo professionale: contratti o questioni legali potrebbero renderti un po' irritabile.