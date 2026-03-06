Ormai a Madrid fischiare Scariolo è diventata una cattiva abitudine Per Marca non ha né senso né utilità

A Madrid, i fischi rivolti a Sergio Scariolo, allenatore del Real Madrid Basket, sono ormai frequenti e considerati una costante dalla tifoseria. Secondo Marca, questa reazione non ha né senso né utilità, anche considerando l’esigente pubblico madridista che segue sia il calcio sia il basket. La situazione si ripete frequentemente durante le partite, senza che ci siano motivi evidenti per cambiare atteggiamento.

El Mundo: "La sconfitta nella finale di Coppa del Re ha lasciato cicatrici nel Real Madrid Basket, bisogna tornare alla normalità". Marca più netto: "I fischi creano un inutile rumore di fondo. Fischino pure quanto vogliono, ma attendano fino a giugno" Db Milano 18062022 - play off Legabasket serie A AX Armani Exchange Olimpia Milano-Segafredo Virtus Bologna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Sergio Scariolo La tifoseria madridista è esigentissima sia nel calcio sia nel basket e i fischi a Sergio Scariolo, allenatore del Real Madrid Basket, ne sono la prova. In Spagna si chiedono che senso abbia farlo in questo punto della stagione. Il punto di El Mundo e Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ormai a Madrid fischiare Scariolo è diventata una cattiva abitudine. Per Marca non ha né senso né utilità Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini dal palco di Atreju: “Si farà. Non ci fermeranno né alghe, né pipistrelli, né piccioni” Leggi anche: Lotito: «Raspadori? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico né dove era prima»