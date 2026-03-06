A Origgio, un gruppo di ragazzi ha trovato un portafogli contenente quattro banconote da 20 euro e alcune monete. Dopo averlo raccolto, lo hanno consegnato alle autorità senza mettere mano al denaro. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla loro onestà e senso civico, dimostrando come un gesto semplice possa rappresentare un esempio di integrità nel quotidiano.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Origgio, ragazzi trovano portafogli coi soldi e lo restituiscono

Pensionato perde il portafoglio con 500 euro: due giovani lo trovano, vanno a casa sua e glielo restituisconoUn pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha perso il portafoglio con all'interno 500 euro mentre faceva acquisti con la moglie la Vigilia di...

Ruba portafogli in tram. Finisce in manette mentre preleva i soldiLa Polizia venerdì ha arrestato in flagranza, un cittadino cubano di 32 anni, con precedenti per furto pluriaggravato che aveva commesso a bordo di...