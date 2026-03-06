Ordine dei Medici | appello alla presunzione di innocenza sul caso del piccolo Domenico

L’Ordine dei Medici di Caserta ha espresso cordoglio per il caso di Domenico e ha chiesto di evitare processi mediatici. In una nota ufficiale, l’Ordine invita a rispettare la presunzione di innocenza dei medici coinvolti, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio basato su fatti concreti e procedure legali. La richiesta mira a tutelare l’immagine professionale degli operatori sanitari e a garantire un processo equo.

Ordine dei Medici di Caserta: cordoglio per Domenico, ma stop ai processi mediatici. Richiesta di rispetto per la presunzione di innocenza dei sanitari. L'Ordine dei Medici di Caserta ha rotto il silenzio sulla drammatica vicenda del bambino deceduto presso l'ospedale Monaldi, diffondendo una nota ufficiale che bilancia il cordoglio umano con la difesa dei principi giuridici fondamentali. Nel primo paragrafo del documento, l'istituzione esprime una sincera partecipazione al dolore dei genitori, ma sottolinea contestualmente la necessità di attendere gli esiti giudiziari prima di formulare giudizi definitivi sui camici bianchi coinvolti nell'inchiesta.