Ordina una scacchiera su Temu apre il pacco e dentro c' è uno scorpione vivo

Una cliente ha ordinato una scacchiera su Temu, ma al momento di aprire il pacco ha trovato uno scorpione vivo all’interno. La spedizione proveniva dai magazzini cinesi della piattaforma di e-commerce e avrebbe dovuto contenere solo il gioco da tavolo. La scoperta ha suscitato sorpresa e preoccupazione, portando la persona a contattare le autorità per segnalare l’accaduto.

La scoperta di un ragazzo dopo che il pacco ha viaggiato per settimane dalla Cina: all'interno l'animale lungo circa 6 centimetri. "Non mi ha punto per pura fortuna". Ha presentato reclamo Doveva essere uno dei tanti pacchi che dai magazzini cinesi della piattaforma di e-commerce Temu raggiunge l'Italia. Ma quando la spedizione è arrivata a destinazione, a Spresiano, in provincia di Treviso, chi aveva acquistato non ha trovato solo la merce acquistata online: insieme alla scacchiera desiderata c'era anche uno scorpione. Vivo.

