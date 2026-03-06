Ordina un scacchiera su Temu nel pacco trova uno scorpione vivo | Sono ancora scosso

Un ragazzo di Spresiano, in provincia di Treviso, ha ordinato una scacchiera su Temu. Quando ha aperto il pacco sigillato, ha trovato al suo interno uno scorpione vivo di circa 6 centimetri. L’uomo ha dichiarato di essere ancora scosso dall’accaduto, mentre le autorità stanno verificando cosa sia successo durante il trasporto.