Ordina un scacchiera su Temu nel pacco trova uno scorpione vivo | Sono ancora scosso
Un ragazzo di Spresiano, in provincia di Treviso, ha ordinato una scacchiera su Temu. Quando ha aperto il pacco sigillato, ha trovato al suo interno uno scorpione vivo di circa 6 centimetri. L’uomo ha dichiarato di essere ancora scosso dall’accaduto, mentre le autorità stanno verificando cosa sia successo durante il trasporto.
Un ragazzo di Spresiano (Treviso) ha ricevuto una scacchiera. e uno scorpione lungo 6 cm nel pacco sigillato ordinato su Temu. Fortunatamente non è stato punto. L’episodio, dovuto probabilmente alla resistenza dell’animale durante le due settimane di viaggio dalla Cina, ha spinto il giovane a presentare reclamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Ho aperto il pacco arrivato da Temu, ho visto muoversi qualcosa e poi ho capito. C’era uno scorpione di 6 cm, non mi ha punto per pura fortuna”: la storia di Davide
