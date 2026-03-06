Con l'arrivo della primavera si riaccende ogni anno il dibattito sull'ora legale, una questione che coinvolge milioni di persone. La decisione di mantenere o abolire questo sistema di spostamento delle lancette viene valutata da diversi paesi, senza però arrivare a un consenso unanime. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione del tempo e le ripercussioni sulla vita quotidiana di cittadini e aziende.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale uno degli appuntamenti più discussi dell’anno. Non è una festa, né un evento mediatico, ma un piccolo gesto che riguarda milioni di persone e che, ogni volta, riaccende lo stesso dibattito: spostare o non spostare le lancette dell’orologio. Per alcuni è una consuetudine quasi invisibile, per altri invece è una pratica anacronistica che andrebbe archiviata. Eppure, nonostante anni di discussioni politiche e scientifiche, la tradizione continua a resistere. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 gli italiani dovranno di nuovo regolare i propri orologi. Un’operazione che dura pochi secondi ma che nasconde dietro di sé una lunga storia fatta di decisioni politiche, studi sull’energia e tentativi – finora falliti – di abolire definitivamente il cambio dell’ora in tutta l’Unione europea. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ora legale, la verità sull’abolizione: cosa c’è davvero dietro

Ora legale 2026, ma quale ultima volta: la verità sull'abolizione e la beffa dei risparmiLancette avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo: ecco perché il piano Ue per abolire il cambio è fermo al palo (spoiler: serve un accordo tra i governi) ... today.it

Ora legale 2026, confermata la data: nessuna modifica in anticipoOra legale 2026 quando arriva? È stata confermata la data e non vi è alcun anticipo. Ecco quando dovremo spostare le lancette avanti di un'ora. meteo.it

