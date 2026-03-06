Ora aiuteremo queste persone

Una famiglia italiana si trova bloccata sull’atollo di Keyohdoo alle Maldive, insieme ad altri turisti. La donna ha riferito di essere arrivata con la famiglia per una settimana, per festeggiare un anniversario, e di aver visitato l’ospedale e la scuola dell’isola durante il soggiorno. La situazione attuale degli italiani sull’isola resta incerta.

Bloccati, come tanti altri italiani-pisani (sull'atollo di Keyohdoo) alle Maldive. "Mi sono recata con la mia famiglia per trascorrere una settimana insieme, in occasione di un anniversario importante, cogliendo l'occasione per visitare l'ospedale e la scuola dell'isola. Purtroppo siamo rimasti bloccati qua perché il nostro aereo di rientro prevedeva lo scalo all'aeroporto del Barhein", spiega l'avvocato Federica Ciardelli, presidente della onlus dedicata al fratello Nicola che ogni anno organizza la "Giornata della Solidarietà" in città il 27 aprile, giorno dell'attentato in Iraq in cui perse la vita il maggiore. "Stiamo cercando di...