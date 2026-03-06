Opportunità di lavoro per i detenuti parte il progetto di Banco di Napoli

È partito il progetto “Fieri Potest 2026”, promosso dalla Cooperativa Sociale Noi e Voi e dalla Fondazione Banco di Napoli con il supporto di enti coinvolti. L’iniziativa offre opportunità di lavoro, formazione e integrazione sociale ai detenuti attraverso reti territoriali e programmi di reinserimento. L’obiettivo è favorire il ritorno nel mondo del lavoro di chi ha scontato una pena.

Il programma mette a disposizione contributi economici e strumenti di crowdfunding per progetti innovativi capaci di generare impatto sociale misurabile e ricadute concrete sui territori Una nuova chance per chi ha sbagliato e oggi è in carcere. Reinserimento lavorativo, formazione e reti territoriali diventano leve concrete di inclusione sociale con "Fieri Potest 2026", l'iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Noi e Voi e dalla Fondazione Banco di Napoli con il sostegno di UniCredit, che punta a rafforzare il ruolo del terzo settore nei percorsi di accompagnamento delle persone detenute e delle loro famiglie. Il programma mette a disposizione contributi economici e strumenti di crowdfunding per progetti innovativi capaci di generare impatto sociale misurabile e ricadute concrete sui territori.