Sono stati diffusi i primi render del prossimo modello di smartphone di Oppo, il Find N6, che mostrano nuovi colori e un design molto simile a quello delle versioni precedenti. Le immagini forniscono un’anteprima delle possibili caratteristiche estetiche e di funzionalità, senza indicare dettagli ufficiali o specifiche tecniche confermate dall’azienda. Il dispositivo si presenta con un aspetto quasi invariato rispetto ai modelli precedenti.

un’anticipazione sul futuro OPPO Find N6, basata sui render emersi e sulle prime indicazioni di design e prestazioni. l’analisi prende in esame le finiture proposte, la possibile evoluzione della piegatura e le specifiche attese, restando coerente con quanto mostrato finora. i render pubblicati mostrano varianti cromatiche in argento, grigio e arancione, sostituendo la versione viola avvistata in precedenza. dal punto di vista del design, la linea resta molto affine a quella del Find N5, una scelta che ha raccolto consenso: una conferma della direzione stilistica già apprezzata. l’assetto estetico mantiene la linea identitaria del modello precedente, con una scocca slim e una gestione del profilo che facilita una presa comoda. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Oppo find n6 nuovi colori e design quasi invariato dai render

