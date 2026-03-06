Operaio colpito alla testa da un palo precipitato da 8 metri il 50enne si è accasciato a terra davanti ai colleghi | è gravissimo

Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito a Caorle dopo essere stato colpito alla testa da un palo precipitato da un'altezza di otto metri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, quando l'uomo si è accasciato a terra davanti ai colleghi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate molto serie.

CAORLE - Centrato in testa da un palo caduto da 8 metri: grave un operaio. Un incidente sul lavoro ha scosso la mattinata di oggi, venerdì 6 marzo verso le 13 la nel cuore di Caorle. Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nell'allestimento di un cantiere in viale Panama. La dinamica dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando a terra quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un palo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. L'impatto è stato violentissimo: il manufatto ha centrato in pieno il lavoratore alla testa, facendolo accasciare al suolo privo di sensi davanti agli occhi terrorizzati dei colleghi.