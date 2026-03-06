Operaio 51enne muore in una cava vicino Roma

Un operaio di 51 anni è morto in una cava di tufo a Riano, vicino Roma, dopo essere stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento. L’incidente è avvenuto questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un operaio di 51 anni è stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per lasciare il cantiere quando è avvenuto l'incidente, che risale a ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia.

