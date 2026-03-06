OpenAI GPT-5.4 | il nuovo modello per il lavoro agentico

OpenAI ha annunciato GPT-5.4, il suo nuovo modello, definendolo l’architettura più avanzata finora sviluppata. Il sistema è stato progettato per affrontare compiti concreti, combinando capacità di ragionamento, programmazione e gestione di flussi di lavoro agentici. La presentazione è stata fatta in un contesto di innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, senza ulteriori dettagli su applicazioni specifiche o sviluppi futuri.

OpenAI ha presentato GPT-5.4 come la sua architettura più avanzata, progettata specificamente per gestire compiti reali attraverso un'integrazione profonda tra capacità di ragionamento, programmazione e flussi di lavoro agentici. La release, disponibile nelle versioni standard, Pro e tramite le API di Codex, punta a ridurre la necessità di interazioni ripetitive da parte dell'utente.

