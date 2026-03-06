Open day sulla psoriasi Apre il dottor Mazzatenta

Durante un open day dedicato alla psoriasi, il dottor Mazzatenta ha aperto l’evento. L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha partecipato aderendo all’iniziativa promossa dalla Fondazione. L’appuntamento ha coinvolto professionisti del settore e cittadini interessati, offrendo informazioni e approfondimenti sulla malattia. L’evento si è svolto in presenza e ha visto la presenza di specialisti e rappresentanti delle istituzioni.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerte alla popolazione iniziative dedicate a tematiche dermatologiche. L’Azienda USL Toscana nord ovest organizza in particolare per mercoledì 11 marzo, dalle 15 alle 18.30, una webconference dal titolo “Sulla pelle delle donne. Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open day sulla psoriasi. Apre il dottor Mazzatenta Open Day sulla psoriasi, in Romagna consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna... Benevento, Open Day sulla psoriasi al San Pio: visite gratuite e consulenze dermatologicheL’AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’Open Day (H) – ONDA sulla psoriasi, con servizi gratuiti... Approfondimenti e contenuti su Open day sulla psoriasi Apre il dottor.... Temi più discussi: (H)OPEN DAY SULLA PSORIASI: L’11 MARZO CONSULENZE E INCONTRI GRATUITI ALL’OSPEDALE DI CONA; Consulenze dermatologiche per psoriasi cronica grave all’Ospedale San Raffaele md:; Psoriasi, Open Day al San Camillo con visite e consulenze gratuite; Psoriasi, l’11 marzo open day negli ospedali con bollino rosa per diagnosi e consulenze. Psoriasi, l’Asp aderisce all’Open day: visite gratuite all’Ospedale RizzaL’Asp di Siracusa aderisce all’open day sulla psoriasi, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione ONDA ETS. L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia e delle ... siracusaoggi.it Ancona, open day sulla psoriasi: consulenze e visite gratuiteL’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche aderisce all’(H) Open Day sulla Psoriasi: ad Ancona consulenze e visite gratuite ... centropagina.it DISTURBI ALIMENTARI, Open Day dell’Asl Foggia per la Giornata del Fiocchetto Lilla - facebook.com facebook Donna in salute - Open weekend: a Genova tre fine settimana per controlli gratis x.com