open day per boxe muay thai e funzionale

Un open day si svolge presso il centro sportivo, offrendo un’ora di prove gratuite di boxe, muay thai, kick boxing e allenamento funzionale. Durante l’evento, i partecipanti possono conoscere le prime tecniche e nozioni di queste discipline, entrando in contatto con il team di istruttori. L’obiettivo è avvicinare nuovi appassionati a questo mondo attraverso sessioni pratiche e dimostrative.

Un’ora per scoprire le prime nozioni di boxe, muay thai, kick boxing e funzionale, avvicinandosi al mondo del Team Kai Muay. E’ in programma per domani dalle 12 alle 13, alla palestra di viale Marconi l’open day del Kai Muay. Un’ora a porte aperte, gratuita, fianco a fianco con i coach dell’associazione sportiva, per iniziare un percorso di dimagrimento, tonificazione, sicurezza in se stessi e pratica sportiva. L’iniziativa è rivolta a chiunque: a chi è alle prime armi con queste discipline, a chi non ha mai praticato e a chi ha già un po’ di esperienza. L’intensità dell’allenamento di prova, chiaramente, sarà modulata sul livello di ognuno dei partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

