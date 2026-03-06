O' Nien l' esordio in Premier a 31 anni e la lezione a chi pensa che i dubbi siano debolezze

A 31 anni, il difensore del Sunderland ha esordito in Premier League, dimostrando che la fiducia in sé stessi si costruisce passo dopo passo. Durante un'intervista, ha detto che questa convinzione non è un dono, ma il risultato di un impegno quotidiano. La sua esperienza rappresenta una lezione per chi pensa che i dubbi siano segno di debolezza.

Luke O’Nien, difensore del Sunderland, ha 31 anni. Il Padreterno non lo ha imbottito di talento. Giusto un po’. Martedì ha giocato la sua prima partita da titolare in Premier League. Ha vinto, l’hanno premiato Mvp. Non c’erano giocatori più felici di lui sulla terra. Da quella felicità, ha ricavato una lezione. Ragazzi leggete, è per voi. "In tutti i campionati che ho giocato, ho sempre temuto di non essere all’altezza, salivo e dubitavo, anche l’altra sera, alla prima da titolare in Premier. Non significa debolezza, significa essere vivi. Da bambino pensavo che i campioni di Premier fossero supereroi, senza paura e senza ansie. Nella realtà, accade spesso il contrario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

