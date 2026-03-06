Oncologica in attesa | 14 mesi di rischio per la vita

Una donna di Siracusa, affetta da una condizione oncologica, ha dovuto aspettare 14 mesi prima di sottoporsi a una colonscopia. L’attesa è iniziata nel ottobre del 2025 e si è protratta fino ai giorni successivi al Natale del 2026. Il caso mette in evidenza i lunghi tempi di attesa nelle strutture sanitarie della zona.

Una paziente oncologica di Siracusa ha dovuto attendere 14 mesi per una colonscopia, un lasso di tempo che si è esteso da ottobre 2025 fino ai giorni immediatamente successivi al Natale del 2026. Il caso è stato portato all'attenzione dell'Aula della Camera dai deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno denunciato la situazione come uno scandalo sanitario e richiesto l'accesso agli atti per verificare i tempi reali di attesa su tutte le prestazioni. La richiesta di visita era stata inoltrata il 2 ottobre 2025 presso l'Ospedale Umberto I, ma la disponibilità effettiva è arrivata solo alla fine dell'anno solare, costringendo la famiglia a pagare privatamente l'esame. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanità, liste di attesa: "Da due mesi attendo visita specialistica nonostante sia ad alto rischio tumore"Mi sento in dovere di portare a conoscenza i cittadini che, nonostante le dichiarazioni riguardanti l’abbattimento delle liste d’attesa, sono in...

Leggi anche: Liste d’attesa infinite in Lombardia, l’odissea di una donna: “Sei mesi per una diagnosi, rischio la cecità”

Aggiornamenti e notizie su Oncologica in attesa 14 mesi di rischio....

Argomenti discussi: Ospedali, un mese di visite gratis (senza appuntamento) per le donne: date e orari.

Sanità scandalo, attacco del M5S in Ars: 14 mesi per esame a paziente oncologicaOltre un anno è quanto avrebbe dovuto aspettare per una colonscopia una paziente oncologica di Siracusa che ha avuto la disponibilità per l’esame all’ospedale Umberto I di Siracusa solo qualche giorno ... siracusaoggi.it

Colonscopia dopo 14 mesi per una paziente oncologica a Siracusa: la denuncia del M5SQuattordici mesi di attesa per una colonscopia. Precisamente 454 giorni. È il tempo che avrebbe dovuto aspettare una paziente oncologica di Siracusa per effettuare l’esame all’ospedale Ospedale Umbert ... siracusanews.it