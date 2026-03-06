Un team di ricercatori dell’Università di Salerno ha creato un nuovo kit diagnostico chiamato ImmunoSAFE, presso il Laboratorio di Immuno-Oncologia. Il dispositivo è stato progettato per migliorare le analisi nel campo dell’oncologia di precisione. La presentazione avviene pochi minuti di lettura e riguarda un’innovazione nel settore medico, sviluppata recentemente presso l’ateneo campano.

È stato sviluppato presso il Laboratorio di Immuno-Oncologia del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria " Scuola Medica Salernitana " dell'Università degli Studi di Salerno, il kit diagnostico, per la predizione dei rischi legati agli eventi avversi immuno-correlati nei pazienti oncologici candidati all'immunoterapia. Tra le progettualità condotte dal Laboratorio di Immuno-Oncologia – diretto dai Professori Francesco Sabbatino e Stefano Pepe – c'è l'identificazione di biomarcatori predittivi di risposte di tossicità all'immunoterapia. Negli ultimi anni l'immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di alcuni tumori, tuttavia il 10-15% dei pazienti oncologici può manifestare gravi eventi avversi immuno-correlati (irAEs).

© Anteprima24.it - Oncologia di precisione, l’Università di Salerno sviluppa il kit diagnostico ImmunoSAFE

