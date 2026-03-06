Omicidio Ruoso | ex dipendente di 68 anni in stato di fermo

Un uomo di 68 anni, ex collaboratore di Telepordenone, è stato posto in stato di fermo presso la questura di Pordenone con l’accusa di aver ucciso Mario Ruoso. La polizia ha eseguito le indagini e ha fermato il sospettato nelle ultime ore. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e resta sotto approfondimento.

Un uomo di 68 anni, ex collaboratore storico della televisione locale Telepordenone, è attualmente in stato di fermo alla questura di Pordenone per l'omicidio di Mario Ruoso. Le indagini sono guidate dal procuratore Pietro Montrone, il quale ha confermato che gli accertamenti stanno ancora procedendo e che non vi sono ancora elementi chiari sul movente del crimine. Nella mattinata di venerdì 5 marzo 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione domiciliare in via Toti a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo. Durante l'ispezione è stata controllata anche un'automobile collegata al sospettato, all'interno della quale è stato rinvenuto un borsone di grandi dimensioni.

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi èPORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

