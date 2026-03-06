Omicidio Mario Ruoso di TelePordenone Loriano Bedin incastrato dalle telecamere sotto casa | aveva la spranga

Le immagini delle telecamere sotto casa hanno mostrato Loriano Bedin con una spranga in mano, collegandolo direttamente all'omicidio di Mario Ruoso, storico patron di TelePordenone. Le registrazioni sono state decisive nel procedimento, portando all'arresto di Bedin. La scena ripresa dalle telecamere ha confermato la presenza dell'uomo nei pressi del luogo dell'omicidio e il suo coinvolgimento diretto.

L’omicidio di Mario Ruoso, avvenuto a Porcia, ha scosso il Friuli-Venezia Giulia: l’imprenditore 87enne era molto conosciuto in città, essendo stato per anni il patron dell’emittente TelePordenone. Ruoso è stato assassinato in casa sua a sprangate. Le forze dell’ordine hanno fermato il 67enne Loriano Bedin, per anni tecnico di TelePordenone. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Si indaga sul movente. Mario Ruoso ucciso a Porcia Mercoledì 4 marzo, Ruoso è stato trovato morto nel suo attico al settimo piano nella cittadina di Porcia, a pochi chilometri da Pordenone. La scena, come raccontato dagli investigatori alla stampa, era quella di un omicidio violento, una vera e propria “mattanza“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Omicidio patron Telepordenone Mario Ruoso, collaboratore per oltre 40 anni Loriano Bedin confessa, ipotesi movente economicoDopo la confessione di Loriano Bedin, il nipote di Mario Ruoso, Alessandro, si è dichiarato “stupito” poiché Loriano “è uno di famiglia”.

