Omicidio Ilaria Sula la madre di Samson sul sangue ripulito | ‘Ho pensato a mio figlio’

La madre di Samson ha raccontato di aver pensato a suo figlio quando ha visto il sangue ripulito e si è concentrata sull’assenza di Ilaria Sula. L’incidente è avvenuto in via Homs, a Roma, e le sue parole si concentrano sulla tragica mattina, quando il figlio le ha detto che Ilaria non c’era più. La donna ha descritto le sue emozioni e il racconto del figlio.

Di quella tragica mattina a Roma rimangono le parole del figlio: “Mark mi disse che Ilaria non c’era più”. La ventenne Ilaria Sula, uccisa nel marzo scorso, è stata protagonista di un caso di femminicidio che ha scosso il quartiere Africano, in via Homs. Ieri, nel processo contro Mark Antony Samson, reo confesso, è stata ascoltata come testimone la madre del ragazzo, Nosr Manlapaz, che ha patteggiato due anni per concorso in occultamento di cadavere. La donna ha ricordato l’angoscia di quel momento: “Quella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava”. Quando ha cercato di abbracciarlo, ha notato il corpo di Ilaria steso a terra, a faccia in giù, con il sangue visibile attorno alla testa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Samson: “Ho ripulito con la candeggina per togliere l’odore di sangue”La mamma di Mark Samson risponde in aula e ripercorre il periodo dagli ultimi giorni di Ilaria Sula a cosa è accaduto dopo che il figlio l'ha uccisa.

Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson: "L'ho aiutato a pulire la stanza dal sangue, ce n'era molto sul pavimento"Nosr Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, ha testimoniato oggi nell’aula bunker del carcere di Rebibbia davanti ai giudici della terza sezione...

