Omicidio domestico | 11 anni uccise il figlio per salvare

La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni Edoardo Borghini, un uomo di 64 anni, per aver ucciso il proprio figlio Nicolò con due colpi di fucile il 19 gennaio 2025. La decisione si basa sul procedimento legale che ha ricostruito i fatti accaduti quella mattina. La sentenza è stata emessa al termine del processo.

La Corte d'Assise di Novara ha emesso una condanna di 11 anni per Edoardo Borghini, un uomo di 64 anni che ha ucciso il figlio Nicolò con due colpi di fucile il 19 gennaio 2025. Il fatto è avvenuto all'interno dell'abitazione della famiglia a Ornavasso, nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. I giudici hanno accolto le attenuanti generiche e la circostanza della provocazione, scartando la richiesta di 22 anni avanzata dalla procura di Verbania. Dopo aver trascorso quattro giorni in carcere immediatamente dopo l'omicidio, Borghini rimarrà ai domiciliari presso un parente mentre attende il deposito delle motivazioni, previsto entro quindici giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

