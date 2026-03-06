A 60 anni molte persone continuano a dedicarsi alle proprie passioni, ai viaggi e ai momenti con i nipoti. Recentemente si parla molto di come integratori come Omega-3 e antiossidanti possano aiutare a mantenere in salute il sistema circolatorio. Questi composti vengono spesso definiti “bodyguard” per la circolazione, perché vengono associati alla protezione e al benessere delle arterie e dei vasi sanguigni.

Chi l’ha detto che a 60 anni si deve tirare i remi in barca? Questa è l'età della nuova libertà, dei viaggi, dei nipoti e del tempo ritrovato per le proprie passioni. Ma per godersi tutto al massimo, serve una squadra di sicurezza d’eccezione per il nostro cuore e le nostre arterie. Possiamo chiamarli amichevolmente i "bodyguard" della salute: stiamo parlando degli Omega-3 e degli antiossidanti. Scopriamo perché sono i migliori alleati per mantenere il nostro sistema circolatorio giovane e scattante! Con il passare degli anni, le nostre arterie possono diventare un po' più rigide e "pigre". Qui entrano in gioco gli Omega-3, i famosi grassi buoni che troviamo soprattutto nel pesce azzurro (alici, sgombri, sarde) e nelle noci. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Omega-3 e Antiossidanti: i “Bodyguard” del tuo Sistema Circolatorio

