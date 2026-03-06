Olimpo dei Vini Lombardi | si conclude a Rovato il progetto solidale per la ricerca sulla fibromialgia

Rovato (Brescia), 6 marzo 2026 – La viticoltura lombarda contro la fibromialgia: è questo l'obiettivo nobile del progetto "Olimpo dei Vini Lombardi", promosso dall'associazione Terre e Sapori. Il progetto unisce cultura del vino, territorio e beneficenza e, attraverso una selezione dei migliori vini della regione, si concluderà sabato 21 marzo, con una grande asta solidale in programma a Rovato, in provincia di Brescia. Dalle ore 10 alle ore 18 le migliori 27 etichette lombarde saranno messe all’asta e il ricavato andrà totalmente a beneficio della ricerca sulla fibromialgia. "Sostenere la ricerca, la conoscenza e il riconoscimento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

