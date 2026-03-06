Olimpia dal paradiso all’inferno e ritorno | Milano si mangia il Barcellona e Leandro Bolmaro ci mette la firma

Il 5 marzo 2026, Olimpia Milano affronta il Barcellona in una partita di basket. Dopo una prima parte dominata, Milano si trova in vantaggio di 27 punti. Leandro Bolmaro contribuisce con una firma importante. La squadra italiana si dimostra molto efficace nei primi 30 minuti, prima di un eventuale cambio di ritmo o di strategia.

Milano, 5 marzo 2026 – Dal paradiso, all’inferno e ritorno. Per 30 minuti l’Olimpia Milano è praticamente perfetta, si mangia il Barcellona e lo spedisce sotto di 27 punti. Quel che succede nell’ultimo periodo è davvero imponderabile, sul +27 Milano praticamente va in spogliatoio, mentre i catalani arrivano ad un passo dal miracolo con un 9-33 a incubo. Quanto meno conta vincere e questa Olimpia lo ha fatto 87-84, ribaltando persino il -2 patito all’andata in Spagna. Da rincorrere c’è ancora di più il Monaco, sconfitto a Istanbul ed ora ad una sola vittoria di distanza proprio al 10° posto. Il simbolo di questa Olimpia è Leandro Bolmaro, un manuale di difesa individuale che cancella Punter e che in attacco dà vitalità correndo in ogni dove chiudendo con 13 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

