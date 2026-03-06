Officina fantasma | 500 kg di rifiuti e un’auto rubata sequestrati

La Guardia di Finanza di Follonica ha sequestrato un’officina meccanica e carrozzeria che lavorava senza autorizzazioni. Durante i controlli, sono stati trovati circa 500 chili di rifiuti e un’auto risultata rubata. L’attività era condotta senza nessuna regolare autorizzazione e l’intera struttura è stata posta sotto sequestro.

Un'officina meccanica e carrozzeria operante in totale clandestinità è stata messa sotto sigilli dalla Guardia di Finanza a Follonica. L'attività, scoperta nei giorni scorsi dai militari della compagnia locale, ha rivelato la presenza di oltre 500 chili di rifiuti pericolosi e un veicolo rubato custodito nel locale. Il titolare dell'impresa fantasma è stato immediatamente denunciato alla Procura di Grosseto per una serie di reati che includono l'evasione fiscale, il lavoro nero e la gestione illegale di scarti tossici. L'intervento ha portato al sequestro immediato dello spazio di circa 100 metri quadrati, dove erano presenti due dipendenti impiegati senza contratto regolare.