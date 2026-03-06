Al mercato coperto di via Nazario Sauro, dove attualmente rimane attivo un solo banco di vendita, si lavora per avviare un progetto di rinnovamento. L'area, nota come

Il mercato coperto di via Nazario Sauro, ormai rimasto con un solo banco di vendita, si prepara a cambiare volto. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, ha approvato l’avvio operativo del progetto "L’Officina della cultura e del gusto". L’iniziativa, finanziata tramite un bando Anci per la rigenerazione di spazi pubblici da assegnare a giovani under 35, punta a trasformare lo storico Mercato delle Erbe in un bistro-boqueria inclusivo e innovativo. Con un investimento complessivo di 292mila euro, di cui oltre 233mila coperti da fondi nazionali, lo spazio diventerà nelle intenzioni della giunta Fiordelmondo "un polo di socializzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Officina della cultura e del gusto" al mercato coperto: avanti col progetto

