Marco Odermatt si prepara a competere nel gigante di Kranjska Gora, mentre la corsa alla Coppa di slalom resta incerta. La stagione della coppa del mondo di sci alpino continua con atleti che cercano di conquistare punti e vittorie. Odermatt, tra i protagonisti, si concentra sulla prossima gara, mentre le classifiche di slalom e gigante si aggiornano con ogni manche.

La stagione della coppa del mondo di sci alpino prosegue con Marco Odermatt in evidenza, pronto a scrivere un altro capitolo significativo della sua carriera. Il campione svizzero sta accumulando vantaggi rilevanti nelle gare chiave e si trova a un passo dall’ennesima conferma di dominio nelle specialità principali, mantenendo alta la pressione sugli inseguitori e mantenendo intatta l’inerzia di rendimento che ha contraddistinto la stagione. Odermatt ha già ipotecato la coppa di discesa e di superG e ora ambisce a chiudere con una quinta sfera di cristallo consecutiva nel gigante, considerando il margine significativo sugli avversari diretti. Nella classifica generale, il punteggio attuale si è consolidato a favore del campione elvetico, con una distanza sufficiente a lasciare agli sfidanti poche vie d’uscita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Odermatt punta al trionfo in gigante a Kranjska Gora, mentre la Coppa di slalom resta in bilico

