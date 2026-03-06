Oceanmania | assegnato il 70% dei pettorali

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, Cattolica ospiterà Oceanmania, un evento dedicato al nuoto in acque libere. Durante la manifestazione, il 70% dei pettorali disponibili sono stati assegnati. La città si prepara ad accogliere atleti provenienti da diverse nazioni, confermando la propria posizione come punto di riferimento per questa disciplina.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 Cattolica tornerà ad essere la capitale internazionale del nuoto "open water". Sport che è in forte crescita sia in Italia che nel mondo e fa ormai stabilmente parte anche del programma delle Olimpiadi. Non è un caso infatti che l’attesa per la manifestazione sia già altissima a quasi tre mesi di distanza, con il 70% dei posti della Oceanman, la gara regina di 10 chilometri, già assegnato. Tanti nuotatori di tante diverse nazioni si sono già organizzati da tempo, confermando che il connubio tra sport e turismo in Emilia-Romagna è una realtà consolidata. Grande interesse anche per la Half Oceanman, la gara di 5 chilometri, con il 57% dei pettorali già assegnato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

