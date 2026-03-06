Obesità severa e fragilità sociale nel Lazio parte la presa in carico territoriale gratuita

Nel Lazio è partita una nuova iniziativa di presa in carico territoriale gratuita per persone con obesità severa e fragilità sociale. L’obiettivo è offrire supporto mirato a chi si trova in condizioni di disagio, affrontando il problema in modo integrato. Il progetto coinvolge servizi sanitari e sociali per favorire un intervento più completo. La misura mira a rispondere alle esigenze di soggetti particolarmente vulnerabili.

Roma, 6 maro 2026 – Contrastare l’obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. È questo l’obiettivo del nuovo progetto pilota presentato, presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana, il primo per quanto riguarda la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della ASL Roma 1, che introduce un “ Percorso multidisciplinare di presa in carico territoriale ” dedicato specificamente alle persone con obesità severa in condizioni di fragilità socio-economica. L’iniziativa è avvenuta nel corso del convegno “Obesità, una malattia cronica: il ruolo della regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma”, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cresce la fragilità sociale. Cinquemila persone in caricoAumenta la povertà in Italia (e nel Cesenate) e di pari passo cresce il disagio sociale che non di rado sfocia in episodi di violenza.

