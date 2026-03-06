ASL Roma 1 ha avviato un progetto pilota dedicato ai pazienti con obesità severa che si trovano in condizioni di fragilità economica. L'iniziativa prevede un approccio multidisciplinare per la presa in carico di queste persone, coinvolgendo diversi professionisti e servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare la gestione clinica e offrire supporto specifico a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Cosa: Lancio di un progetto pilota per la presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da obesità severa in condizioni di fragilità economica.. Dove e Quando: Presentato il 5 marzo 2026 presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, a Roma.. Perché: Per combattere l’obesità come malattia cronica, abbattendo le barriere socio-economiche e riducendo l’impatto sanitario sul territorio.. La lotta all’obesità nella Capitale compie un passo decisivo verso una nuova era di inclusività e assistenza territoriale. Presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, è stato ufficialmente presentato un progetto pilota di fondamentale importanza, che segna l’avvio di un percorso multidisciplinare dedicato esclusivamente alle persone con obesità severa che vivono in condizioni di fragilità socio-economica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Obesità e fragilità: il nuovo progetto di ASL Roma 1

Leggi anche: Sanità Lazio, progetto Consiglio regionale e Asl Roma 1 per obesità severa e fragilità

Leggi anche: Quintavalle (Asl Roma 1): "Con legge obesità nuovo ruolo medicina di territorio"

Tutti gli aggiornamenti su Obesità e fragilità il nuovo progetto....

Temi più discussi: Lazio: obesità severa e fragilità sociale, parte il primo percorso territoriale multidisciplinare; World Obesity Day, nasce il primo glossario europeo contro la grassofobia e lo stigma dell’obesità; Sanità Lazio, progetto Consiglio regionale e Asl Roma 1 per obesità severa e fragilità; Cure gratis e su misura contro l'obesità, il piano dell'Asl Roma1 destinato ai pazienti fragili.

Obesità severa e fragilità sociale: nel Lazio parte percorso ASL multidisciplinareROMA (ITALPRESS) - Contrastare l'obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. E' questo l'obiettivo del nuovo prog ... italpress.com

Obesità severa, Regione Lazio e Asl Roma 1 lanciano progetto pilota di presa in caricoNel territorio della ASL Roma 1, viene introdotto un Percorso multidisciplinare di presa in carico territoriale dedicato specificamente alle persone con obesità severa in condizioni di fragilità soc ... quotidianosanita.it

A Roma convegno 'Obesità, una malattia cronica: il ruolo della Regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma'. x.com

#`, #, #, #, # # In occasione della Giornata mondiale dell’obesità, che si celebra ogni anno il 4 marzo, l’Azienda USL To - facebook.com facebook