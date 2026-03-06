Il fine settimana prevede condizioni meteo variabili con nuvole e schiarite. Le temperature massime arriveranno oltre i 15°C, mentre le minime si aggireranno attorno ai 10°C. Le previsioni indicano un tempo incerto, con un’alternanza tra periodi di sole e momenti di copertura nuvolosa. La situazione rimarrà stabile senza particolari variazioni nel corso dei prossimi giorni.

Sarà un weekend velato, caratterizzato dall'alternanza tra nuvole e sole. Le temperature massime si attesteranno su valori superiori ai 15° C, mentre le minime sfioreranno i 10° C. A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.242 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Meteo incerto fino a Capodanno: nuvole, pioggia e schiarite su Catania e provinciaUna temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo favorirà un miglioramento del tempo sulla Sicilia specie durante le giornate di domenica...

Meteo Campania, weekend tra nuvole e schiarite: le previsioniIl fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio in Campania sarà caratterizzato da un sabato ancora influenzato da correnti umide e da una domenica più...

Contenuti e approfondimenti su Nuvole e schiarite il weekend si....

Temi più discussi: Nuvole e schiarite: il weekend si annuncia incerto ma caldo; Tra nuvole e schiarite, inizio di settimana con tempo variabile previsioni; Meteo Italia domani: Nuvole e schiarite in tutto il Paese; Venerdì nuvole e schiarite sulla provincia apuana previsioni.

Meteo domani 2 marzo: correnti umide con nuvole e qualche pioggia possibile in Italia, ecco doveMeteo: domani 2 marzo condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole sull'Italia, qualche pioggia possibile comunque al Centro-Nord ... centrometeoitaliano.it

Sole, nuvole e temperature sopra la media: oggi a Milano un assaggio di primaveraIn generale la giornata sarà poco nuvolosa, a parte alcune nubi al mattino. Le temperature avranno valori massimi compresi fra 15/16°, la minima sarà di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1988 m. I ... milanotoday.it

NUVOLE DI ZUCCHINE Croccanti fuori e morbide dentro! Avrai bisogno di pochi ingredienti, salva la ricetta - facebook.com facebook

Non ti prometto un amore senza nuvole, ma sono certa di questo: sarò con te nel volo e nella caduta. #vivereInsieme #unTemaAlGiorno #Buongiorno #5marzo x.com