La partita tra NutriBullet Treviso e Reyer Venezia si svolge in questa giornata e sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida coinvolge due squadre di pallacanestro che si affrontano per la seconda volta in questa stagione, con l'obiettivo di conquistare punti importanti in classifica. L'incontro si terrà in territorio trevigiano e sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Nel confronto tra nutribullet treviso basket e umana reyer venezia si accendono nuove dinamiche in vista di una sfida dal sapore di derby, capace di offrire intensità, ritmo e protagonisti di valore. l’impegno promette equilibrio tra ambizioni di classifica e motivazioni tattiche, con entrambe le formazioni pronte a offrire una prestazione concreta e lineare. la partita è in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 17.00 e andrà in onda su lbATV. gli arbitri designati per l’incontro sono Guido Giovannetti, Giulio Pepponi e Giacomo Dori. treviso e venezia si sono affrontate 13 volte in campionato e due volte nei giorni di qualificazione della supercoppa 2020. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - NutriBullet Treviso contro Reyer Venezia: dove guardare la partita in tv

Nutribullet Treviso contro Olimpia Milano: dove seguire la partitaUna sfida di rango fa capolino nel calendario: Nutribullet Treviso Basket ospita EA7 Emporio Armani Milano in un match che promette ritmo ed...

Guerri Napoli-Reyer Venezia: orari e diretta tv della partitaLa partita in programma domenica 8 febbraio 2026 alle 16:00, trasmessa su LBATV, mette a confronto Guerri Napoli e Umana Reyer Venezia dopo il turno...

Aggiornamenti e notizie su NutriBullet Treviso.

Temi più discussi: Info settore ospiti | Nutribullet Treviso Basket – Umana Reyer Venezia; L’ATTESA È FINITA: AL PALAVERDE VA IN SCENA IL DERBY VENETO; Reyer Venezia, rientra Kyle Wiltjer: ora derby a Treviso con la Nutribullet; Treviso Basket vs Germani Brescia: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2022-2023.

Nutribullet Treviso, il nuovo roster è al completo: recuperato anche PellegrinoL'atteso derby di domenica di Treviso contro la Reyer è l'inizio di un mini campionato per TVB per la salvezza. La sfida contro Venezia d'altronde segnerà il vero ... pianetabasket.com

Treviso – Venezia, Spahija: Finalmente il gruppo al completoDomenica 8 marzo alle ore 17:00, il PalaVerde si accenderà per un nuovo e attesissimo capitolo del derby veneto. L'Umana Reyer Venezia affronterà in ... basketinside.com

Nutribullet Treviso Basket Reyer Venezia Domenica 8 marzo 17:00 Palaverde Diretta: LBATv www.trevisobasket.it/biglietteria/ e al TVB Store #TrevisoBasket - facebook.com facebook