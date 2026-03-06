Nuovo scandalo Bastoni | Situazione inaccettabile

Una nuova polemica coinvolge Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, che si trova al centro di un episodio controverso. La vicenda riguarda un comportamento ritenuto inappropriato durante una partita, con commenti e analisi che si sono concentrati sulla sua condotta in campo. La discussione si è accesa sui social e tra gli addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla questione.

Una situazione che continua a tenere banco tra stadi e analisi tecniche ruota attorno ad Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, al centro di un acceso dibattito che perdura a tre settimane dall’incontro tra Inter e Juventus. L’episodio di campo, segnato dalla caduta dopo l’intervento di Kalulu e dall’esultanza del giocatore al momento dell’esecuzione dell’espulsione, ha acceso la discussione su responsabilità individuali, pressione mediatiche e ruolo in nazionale. Nei giorni successivi, i fischi hanno accompagnato Bastoni in diverse partite, dai toni aspri del pubblico di Lecce all’eco negativo riscontrato anche nel confronto con Como-Inter. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

