Nuovo piano sciistico | sicurezza e rilancio per le nevi ciociare

Durante un vertice istituzionale nella sede della Regione Lazio, si è discusso del nuovo piano sciistico per le aree delle nevi ciociare. Sono stati presentati dettagli sulla strategia di rilancio delle attività invernali e sulle misure di sicurezza da adottare. All'incontro hanno partecipato rappresentanti regionali e tecnici del settore, con l’obiettivo di definire le prossime mosse per il settore.

Il futuro delle nevi ciociare è stato il fulcro di un vertice istituzionale svoltosi nella sede della Regione Lazio. Il confronto ha messo al centro i comprensori di Campocatino e Campo Staffi, con la presenza diretta dei sindaci di Guarcino e Filettino. L’incontro si inserisce in una strategia più ampia che vede la collaborazione tra l’amministrazione regionale e la Federazione Italiana Sport Invernale (FISI). L’obiettivo dichiarato è aggiornare la normativa esistente per garantire la sicurezza degli impianti e rilanciare l’economia turistica della provincia di Frosinone. La macchina burocratica e il nuovo piano strategico. Non si tratta di un semplice incontro di prassi amministrativa, ma di un atto normativo fondamentale per la sopravvivenza delle stazioni sciistiche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

