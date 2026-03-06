Nuovo Hamilton | Adesso sono felice

Dopo anni di carriera, Lewis Hamilton afferma di essere felice. Nel 2007, ha debuttato in Formula 1 a Melbourne, all’età di 22 anni, con un’immagine timida e riservata. Da allora, ha vissuto molte stagioni e ha raggiunto numerosi traguardi, diventando una figura nota nel mondo delle corse. Ora, a distanza di anni, con una carriera consolidata, dichiara di aver ritrovato la serenità.

In mezzo c’è stata una vita. E che vita! Nel 2007, a Melbourne, un timidissimo Lewis Hamilton si presentava alla Formula Uno. Guidava una McLaren. Ero là: se scrivessi che immaginavo cosa avrebbe realizzato poi, beh, mentirei. Sette titoli mondiali tante altre cose dopo, rieccolo all’Albert Park, il Baronetto dei record. È al suo secondo anno in Ferrari. Il primo è stato un flop. Inevitabilmente, sono riaffiorate le perplessità. Come all’alba del 2007. Lewis lo sa. E ieri ha raccontato così il suo stato d’animo. Per vincere. Ha detto dunque Hamilton nel giovedì australiano: "L’obiettivo è vincere con la Rossa. Naturalmente lo desiderano tutte le squadre, ma è il nostro target. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

Hamilton: Ferrari, ora si vince! #hamilton #ferrari #f1

Nel box della Ferrari a Melbourne non è passata inosservata la presenza di quello che sarà il nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton nel corso del Mondiale di Formula 1 2026: l’ex McLaren Cedric Michel-Grosjean si è unito direttamente in Australia alla s - facebook.com facebook

Il nuovo ingegnere di #Hamilton è già a Melbourne Ma manca l'annuncio #Ferrari #F1 #AusGP #AustralianGP x.com