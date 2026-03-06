Nuovo disciplinare Slow Food per il testarolo nella terracotta

Durante l’ultima assemblea, la Condotta Slow Food Luniapua ha approvato un nuovo disciplinare riguardante la produzione del testarolo nella terracotta. La decisione riguarda principalmente le modalità di preparazione e le tecniche utilizzate, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche tradizionali di questo piatto. La modifica si applica alle regole e alle procedure da seguire per la realizzazione del testarolo.

La Condotta Slow Food Luniapua, nell'ultima assemblea, ha approvato il nuovo disciplinare per la produzione del testarolo nel testo di terracotta. Una variante che consente la partecipazione di un nuovo produttore, Pietro Giorcelli, che userà l'antico metodo di cottura e potrà partecipare agli eventi di Slow Food. Il testarolo è forse la più antica forma di pane azzimo realizzato con la particolare cottura nel testo di terracotta, tipico dell'alta Lunigiana. Il pane, cotto sotto la cenere dalla vedova di Sarepta (857 a.C), citata nella Bibbia, assomiglia al testarolo, così come quello cotto su pietre intuocate che il profeta Elia mangiò quando si rifugiò nel deserto per fuggire all'ira di Gezabele.