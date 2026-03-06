Nuovi parcheggi per moto Piazza Vittoria è già sosta selvaggia | auto italiane e ticinesi ignorano la segnaletica

In piazza Vittoria a Como sono stati recentemente installati nuovi parcheggi per moto, con segnaletica orizzontale appena tracciata. Tuttavia, già molte auto, sia italiane che ticinesi, ignorano le indicazioni e occupano gli spazi destinati alle moto. La situazione si ripete nonostante le nuove aree siano state create per migliorare la sosta nel centro della città.

Dopo il rifacimento degli stalli tra via Milano e via Giulini, diversi automobilisti parcheggiano negli spazi riservati alle due ruote La nuova segnaletica orizzontale è stata appena tracciata, ma già c’è chi la ignora. In piazza Vittoria a Como, dove nei giorni scorsi il Comune ha ridisegnato gli spazi di sosta introducendo numerosi nuovi stalli dedicati alle moto, diverse auto stanno parcheggiando proprio negli spazi riservati alle due ruote. La situazione è visibile soprattutto nell’area tra via Milano e via Giulini, dove il rifacimento della segnaletica ha ridisegnato completamente la disposizione dei parcheggi. L’intervento rientra nella riorganizzazione della sosta in piazza Vittoria, con l’obiettivo di aumentare gli spazi dedicati alle moto in una zona molto frequentata del centro città. 🔗 Leggi su Quicomo.it

