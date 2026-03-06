Nuova vita e location per il ristorante con oltre vent' anni di storia | Il rinnovamento consolida l’identità del locale

Dopo ventuno anni nei locali di piazza della Libertà, il ristorante Malabocca ha aperto una nuova sede in via. La ristrutturazione degli spazi ha portato a un locale completamente rinnovato che conserva la sua identità storica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri, segnando un nuovo capitolo per questa attività di lunga data a Bagnacavallo.

Il sindaco durante l'inaugurazione: "Un segnale positivo per la comunità e per il territorio che rimarca l’importanza di fare impresa" Una nuova vita per una delle attività storiche di Bagnacavallo. È stata inaugurata la nuova sede del Ristorante Malabocca, che dopo 21 anni trascorsi nei locali di Piazza della Libertà, a fianco del Teatro Goldoni, si è trasferita da ieri negli ampi e completamente rinnovati spazi di via Alessandro Manzoni 28, a pochi metri di distanza dalla piazza centrale. Al timone del ristorante continua a esserci la famiglia Dal Fiume, con Roberto e la moglie Denisa figure di riferimento della ristorazione locale, con l’apporto organizzativo del figlio Nicholas, coinvolto in prima persona nel progetto di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Corona D’Oro: 140 anni di storia e sapori veneti, il ristorante ottiene il titolo di Locale Storico.Corona D’Oro: Trent’anni di Mason e un Secolo e Mezzo di Storia nella Cucina Veneta Vedelago (Treviso) – Trent’anni di gestione da parte di Stefano...

Leggi anche: Italiani in movimento: vent’anni di partenze, ritorni e nuove identità

Tutto quello che riguarda Nuova vita.

Temi più discussi: Un bel giorno, i luoghi di una Roma inedita nel film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; Nuova location per la Bottega Artigiana di Pietra Ligure, prossima a tagliare il traguardo dei 40 anno di attività; 'Santo subito!' con Mark Ruffalo. Set a Roma e Matera; Artigianato e design tornano a riempire di creatività gli spazi di Industrie Fluviali con Unique Mkt.

Una nuova vita, cosa sapere sulla serie: spiegazione, trama, cast, location, anticipazioni, numero puntate e curiositàUna nuova vita mescola tre ingredienti molto riconoscibili dal pubblico generalista: il mystery (chi ha ucciso Leonardo?), il dramma familiare (madre-figlio, affido, rifiuto), e il melodramma ... ilmessaggero.it

Una nuova vita, come finisce: l’incidente non è un caso, Vittoria scopre la veritàÈ la notte in cui tutto si chiude, e in cui ogni bugia rimasta in piedi rischia di diventare una condanna. Una nuova vita arriva al finale ... msn.com

“Care lettrici, cari lettori arrivederci: inizio una nuova vita, ma vi terrò nel cuore” Inizia così la lettera aperta di Alfonso Signorini sul nuovo numero del settimanale Chi. E sulle accuse lanciate nel format Falsissimo di Fabrizio Corona ha dichiarato: “C’è uno squa - facebook.com facebook